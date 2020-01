Homburger Detektiv-Affäre : Warum der Prozess gegen Schneidewind neu aufgerollt werden muss

Homburg Der Bundesgerichtshof legt dar, warum die Revision des suspendierten Homburger Oberbürgermeisters gegen die Verurteilung durch das Landgericht „überwiegend Erfolg“ hatte.

In der Homburger Detektiv-Affäre hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch begründet, warum er die Verurteilung des inzwischen suspendierten Homburger Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind (SPD) durch das Landgericht weitgehend aufgehoben hat und der Prozess nun neu aufgerollt werden muss. Nach Auffassung des BGH hat sich Schneidewind nicht schon dadurch strafbar gemacht, dass er eine auswärtige Detektei nach besonderer Prüfung ihrer Seriosität ohne vorherigen Preisvergleich zu Preisen beauftragte, die höher lagen als die marktüblichen Preise.

„Angesichts der Besonderheiten des Detektivgewerbes“, so der BGH, sei dies kein gravierender Pflichtverstoß, der zur Strafbarkeit führe. Ein Entscheidungsträger handele im Bereich der öffentlichen Verwaltung nicht stets pflichtwidrig, wenn er nicht das sparsamste im Sinne des niedrigsten Angebots wähle.

Ein erheblicher Pflichtverstoß komme zwar in Betracht, wenn der Angeklagte bewusst die Grenzen seiner Befugnis zur eigenständigen Auftragsvergabe überschritten habe, so der BGH. Soweit der Angeklagte nach Auffassung des Landgerichts von Anfang an eine mindestens sechswöchige Überwachung geplant und deswegen um die Überschreitung seiner Befugnis gewusst habe, sei dies aber „nicht durch eine tragfähige Beweiswürdigung belegt“.