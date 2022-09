Regionaler Leitartikel : Warum der Genderstern nervt

Meinung Saarbrücken CDU-Chef Friedrich Merz hat eine erneute Debatte um das Gendern angestoßen. Lässt sich mit Sternchen oder Sprechpause überhaupt Geschlechtergerechtigkeit erreichen - oder verpufft die Wirkung bald?

Mich nervt das ebenfalls. Aber mich irritiert auch Merz’ Wortwahl in diesem Zusammenhang, wenn er ARD und ZDF vorhält, sie seien „keine Volkserziehungsanstalten“. Klingt leider sehr, sehr gestrig – und ist sprachlich mindestens so unsensibel wie der ungelenke Versuch, mehr Geschlechtergerichtigkeit zu verwirklichen, indem frau/man zig Worte mit Gendersternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich durchlöchert. Oder noch ärger: Klare Begriffe werden abstrus umschrieben, um bloß jegliche Zuordnung zu einem Geschlecht zu vermeiden.

Sagte man es aber anders, hat Merz Recht: In diversen Medien, Bildungseinrichtungen aber auch Ministerien wird mit heiligem Übereifer für eine Sache gefochten, die sehr viele als Bevormundung empfinden. Auch das saarländische Bildungsministerium, ja auch der Orientierungspunkt für die Schulen im Land, pflastert seine Schreiben schon länger mit Doppelpunkten – in „Kolleg:innen“ oder „Schüler:innen“, nennt Lehrerinnen und Lehrer oft nur noch „Lehrkräfte“. Zeigt sich so tatsächlich mehr Respekt vor denen, die damit angesprochen werden sollen? Oder zwingt man – trotz bester Absichten – die Sprache letztlich in ein ideologisches Korsett? Und noch ein Gedanke dazu: Was heute noch als irritierend beim Schreiben, Lesen oder Sprechen empfunden wird, ob Sternchen, Doppelpunkt oder Pause, wird übermorgen schon gar nicht wahrgenommen. Dann ist die Wirkung verpufft; was aber bleibt, ist ein unschöner Klang oder ein unschönes Wortbild.