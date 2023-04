Grüner Strom im Saarland – Fragen und Antworten Warum das Saarland dauerhaft Strom-Importeur bleiben wird

Die Kohlekraftwerke an der Saar – hier Ensdorf – machten das Saarland einst zum Strom-Exporteur. Sie erzeugten gewaltige Mengen an Elektrizität. Mittlerweile ist das Saarland auf Strom von außen angewiesen. In Zukunft wird vor allem die Industrie Grünstrom aus den sonnen- und windreichen Ländern Europas benötigen.

Foto: Ruppenthal