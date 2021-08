Regionaler Leitartikel : Windkraft bringt CDU und Lafontaine auf eine Linie

Saarbrücken CDU- und Linken-Fraktion im Saar-Landtag einträchtig vereint: Die Ablehnung der Windkraft treibt beide zusammen. Doch wem hilft das?

Plötzlich stehen die härtesten politischen Gegner von einst zusammen in einer Linie: CDU- und Linken-Fraktion halten zusammen in der Ablehnung des Windkraftausbaus im Saarland. Grund: Es gebe keine „konfliktfreien“ Flächen für Windräder mehr, meint die CDU. Und Linken-Fraktionschef Oskar Lafontaine sorgt sich um „Vermögensverluste bei Eigenheimbesitzern“. Da mögen manchem politischen Beobachter vor Lachen die Augen tränen. Aber die Sache ist zu ernst, als sich in Humor zu flüchten.