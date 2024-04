Ausspäh-Versuche auf Politiker und Unternehmen Warum ausländische Geheimdienste auch im Saarland aktiv sind

Am 24. August 2016 fanden saarländische Politiker eine E-Mail in ihrem Postfach, Betreff: „FYI Earth Quake“ („zu Ihrer Kenntnis Erdbeben“). Die Absender-Adresse deutete auf einen deutschen Mitarbeiter im Brüsseler Nato-Hauptquartier hin. Doch der war gefälscht – und der Link in der E-Mail führte zu einer mit Schadsoftware infizierten Internetseite, die dabei helfen sollte, Daten der angegriffenen Computer auszuspähen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz schaltete sich ein, die Spuren der Spionage-Aktion führten nach Russland.