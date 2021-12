Regionaler Leitartikel : Die positive Praxis der Arztpraxen

Saarbrücken In der Corona-Pandemie gibt die Politik ein jämmerliches Bild ab. Zum Glück läuft es in vielen saarländischen Arztpraxen besser.

An dieser Stelle auch mal was Positives. Denn allzu vieles läuft Ende des zweiten Pandemiejahres in der Politik grottenschlecht. In Berlin wie hier im Saarland hat man das Heranbrausen des neuen Corona-Tsunami verpennt. Schlimmer noch, Warnungen von Medizinern und Forschern wurden beiseite gedrückt, statt vorausschauend zu handeln. Und am Förderalismusgerangel könnte man schier verzweifeln, wie sich Bund und Länder, Hans und Hänschen den schwarzen Peter zuschieben. Was ist bloß aus Deutschland, einst das Land der perfekten Organisation, geworden?

Doch, es war ja Positives versprochen. Darum also ein Blick in zwei saarländische Arztpraxen in diesen Tagen. In der einen, der Praxis einer Allgemeinmedizinerin, kommt die Mitarbeiterin am Empfang gar nicht dazu, den Hörer aus der Hand zu legen. So viele Impfwünsche branden an. Doch selbst, wenn es am anderen Ende der Leitung laut wird, bleibt sie ruhig, erklärt, sucht und findet Lösungen. Und trotzdem läuft der Praxisbetrieb weiter, das EKG wird gemacht, der Magen- und Darmverstimmte bekommt seinen Termin und ein Dutzend ältere Damen und Herrn ihren Booster samt ein paar netter Worte.