Fastnacht-Wirbel Rehlinger löscht Instagram-Foto mit Karnevals-Präsident – SPD widerspricht CDU-Verdacht

Die Fastnacht ist politisch: Einerseits halten Narren den Politikern in der Bütt regelmäßig den Spiegel vor, andererseits nutzen Regierende und Abgeordnete gerne die Bühne, die ihnen die Fastnacht und die TV-Übertragungen der Kappensitzungen bietet. Man denke nur an die „Putzfrau Gretel“, die in Gestalt der damaligen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bei der Narrenschau regelmäßig aus dem Nähkästchen der Landespolitik plauderte.