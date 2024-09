Alle Infos und Fragen auf einen Blick Warntag im Saarland: Warum hat mein Handy nicht geklingelt?

Am 21. September 2024 findet der diesjährige bundesweite Bevölkerungsschutztag von Bund und Ländern statt. Gastgeberland ist nach der Premiere 2023 in Potsdam in diesem Jahr Hessen (Wiesbaden). Nach dem Willen von Bund und Ländern soll es künftig jedes Jahr an einem festen Datum zentrale Veranstaltungen in jedem Bundesland geben. „Aufgrund diverser sachlicher Problemstellungen und nicht ausreichender Vorlaufzeiten in Verbindung mit marktüblichen Buchungszwängen“ sei die angestrebte Umsetzung für das Jahr 2024 aber nicht zu realisieren, teilte das Innenministerium auf SZ-Anfrage mit. Ungeachtet dessen plant die Landeshauptstadt Saarbrücken die Ausrichtung eines Aktionstages zum Thema.