Warntag 2024 Warum am Donnerstag im Saarland überall Sirenen Heulen und Handys Alarm schlagen

Saarbrücken/Bonn · Am 12. September erhalten Handy-Nutzer eine Warnmeldung, zudem heulen die Sirenen. In zwei Landkreisen gibt es auch Lautsprecherdurchsagen – was dahinter steckt.

09.09.2024 , 09:08 Uhr

Handys und Smartphones erhalten am 12. September eine Warnnachricht. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik