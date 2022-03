Zwei Demonstranten bei der zentralen Kundgebung des Marburger Bundes an diesem Donnerstag in Frankfurt am Main. Die Ärztegewerkschaft hatte bundesweit Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken zum Warnstreik aufgerufen, auch im Saarland wurde dem Aufruf Folge geleistet. Foto: dpa/Arne Dedert