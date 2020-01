Ärzte-Tarife : Warnstreik an Uniklinik in Homburg

Foto: dpa/Patrick Seeger

Homburg Der Marburger Bund Saarland hat die Ärzte an der Uniklinik in Homburg am kommenden Dienstag zum eintägigen Warnstreik aufgerufen.



