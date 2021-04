Kommentar : Wann sieht die Saar-Regierung bei der Corona-Ampel Rot?

Meinung Die saarländische Landesregierung schaltet die Corona-Ampel nicht auf Rot, in Saarbrücken feiern in der Nacht hunderte Menschen. Wie geht es jetzt weiter mit dem Saarland-Modell?

An diesem Wochenende hat sich aber gezeigt: Es ist eine Entscheidung der politisch Handelnden. Am Freitag und Samstag hat sich Regierungschef Tobias Hans (CDU) mit seinen Ministern beraten, einige Änderungen des Modells beschlossen, aber mit dem Ergebnis: Wir bleiben bei Gelb. Und das, obwohl Experten aus den Krankenhäusern in den Vortagen klar formuliert hatten: Bei uns steht die Ampel längst auf Rot.

Jetzt könnte die Debatte um die bestehenden Lockerungen erneut Fahrt aufnehmen. Auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken feierten in der Nacht auf Sonntag zwischen 400 bis 500 Menschen, die Polizei musste einschreiten, Bilder kursieren überall in den sozialen Medien. Diese Bilder könnten die Regierung zum Handeln zwingen, zu einer Entscheidung in der Frage: Bleiben wir bei Gelb oder sehen wir Rot?