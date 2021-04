Geplanter Präsenzunterricht ab 19. April zu früh : Landesschülervertretung will am Wechselunterricht im Saarland festhalten

Landesschülervertretung will am Wechselunterricht im Saarland festhalten

Saarbrücken In gut zwei Wochen könnten alle Schüler im Saarland wieder in den vollen Präsenzunterricht zurückkehren – mit Testpflicht. Die Landesschülervertretung warnt vor einer zu schnellen Öffnung.

Wie geht es in den Schulen in den kommenden Wochen weiter? Darüber beraten die Kultusminister der Länder am heutigen Donnerstag. Das Gespräch diene auch der Vorbereitung des nächsten Corona-Krisengipfels der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag, hieß es vorab. Der Präsenzunterricht hänge „in den nächsten Wochen am seidenen Faden“, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) kürzlich.