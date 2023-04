CDU stimmt gegen Änderung des Wahlrechtes Wählen ab 16 ist im Saarland vom Tisch

Der CDU-Abgeordnete Jonas Reiter vertrat die Gegenposition: „Die CDU ist für ein einheitliches Wahlalter, gekoppelt an die Volljährigkeit und die volle Geschäftsfähigkeit.“ Beim Wahlrecht ab 16 gehe Deutschland im europäischen Vergleich einen Sonderweg. Nur in zwei weiteren EU-Ländern dürfe man mit 16 bei Europawahlen wählen. Reiter verwies auch auf die Umfrage Saarland-Trend des SR. Dort hatte sich eine Mehrheit der Saarländer gegen eine Absenkung des Wahlalters ausgesprochen. Personen unter 18 Jahren wurden allerdings in dieser Umfrage nicht befragt.