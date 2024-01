Wählerbündnis Nach Schlappe bei Landtagswahl: bunt.saar will bei Kommunalwahl in Saarbrücken antreten

Das sozial-ökologische Bündnis bunt.saar, das sich vor der Landtagswahl 2022 aus Enttäuschung über den Zustand von Linken und Grünen gegründet hatte, will im Großraum Saarbrücken zur Kommunalwahl am 9. Juni 2024 antreten. Nach Angaben des Vereins wurden Listen für den Stadtrat und die Regionalverbandsversammlung aufgestellt. Damit bunt.saar antreten kann, müssen in den Bürgerämtern der Kommunen im Regionalverband aber erst genügend Unterstützungsunterschriften gesammelt werden.