Zukunft kleiner Krankenhäuser : Waderns Bürgermeister sieht „Flächenbrand“ in Klinik-Landschaft

Waderns Bürgermeister sieht „Flächenbrand“ in Klinik-Landschaft

Wadern Der Rathaus-Chef sieht kleine Krankenhäuser akut gefährdet und fordert deshalb eine neue Nordsaarlandklinik. Doch andere Kommunen protestieren vehement.

Mehr als zwei Jahre nach der Schließung des Krankenhauses Wadern drängt der Bürgermeister der Stadt, Jochen Kuttler (Pro Hochwald), auf den Bau einer Nordsaarlandklinik und auf eine neue Krankenhausstruktur im gesamten Land. „Mittlerweile manifestiert sich klar und deutlich, was Experten seit Jahren vorhersagen: Die kleinen Kliniken sind auf Dauer nicht haltbar“, sagte Kuttler der SZ.

Derzeit bangen vor allem die Losheimer und Lebacher um ihre Krankenhäuser. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hat die Träger beider Häuser aufgefordert, schnell Klarheit zu schaffen, wie es mit ihnen weitergeht. Eine neue Nordsaarlandklinik, für die das Land derzeit einen Investor sucht, würde das sichere Aus für diese beiden Standorte bedeuten – das hat der Träger Marienhaus gerade noch einmal bekräftigt. Daher wehrt sich die Kommunalpolitik in beiden Kommunen vehement gegen den Plan.

„Wir brauchen ein tragfähiges Konzept, das weit über den aktuell vorhandenen Krankenhausbedarfsplan hinausgeht“, sagte Waderns Rathaus-Chef Kuttler. Ziel müsse es sein, die Kliniklandschaft im Saarland langfristig so umzugestalten, dass sie dauerhaft bestehen könne. „Was für die Nordsaarlandklinik gilt, also die Konzentration auf größere, leistungsfähige und moderne Klinikzentren, gilt für das ganze Saarland. Die Einsicht mag unbequem sein und sie wird zu Verwerfungen führen. Den Kopf ob der aktuellen Entwicklung in den Sand zu stecken, hilft aber niemandem weiter.“