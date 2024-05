Kommunalwahl am 9. Juni Wen soll ich bloß wählen? Erstmals Online-Wahlhilfe für Saarbrücken und Merzig

Für die Politikforschung ist Voto außerdem deshalb interessant, weil rund die Hälfte der formulierten Thesen (37 in Saarbrücken, 36 in Merzig) auch in anderen an dem Projekt beteiligten Kommunen bewertet werden können, etwa in Konstanz, Greifswald, Mainz und Potsdam. Und zwar auf einer Fünfer-Skala von voller Zustimmung bis zu vollkommener Ablehnung, bei Voto dargestellt als grüne bis rote Daumen. Nach den Wahlen wird das Vergleiche möglich machen: Sieht man in Konstanz Videoüberwachung kritischer als in Saarbrücken? Sind Mainzer oder Merziger eher Befürworter von Windkraftanlagen?