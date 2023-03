Gesundheitsminister Jung widerspricht Vorsitzender der Kassenärzte: Saarland hat zu wenige Hausärzte

Aktuell sind im Saarland 66 Hausarzt-Stellen nicht besetzt. Das sagte am Donnerstagabend Professor Dr. Harry Derouet, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) im Saarland. „Zehn Prozent der Hausarztstellen im Saarland sind somit nicht besetzt“, so der KV-Chef. Zudem würde sich das Problem in den kommenden Jahren stark vergrößern, erklärte Derouet in der Sendung „Saartalk“, dem gemeinsamen Talk-Format der Saarbrücker Zeitung und des Saarländischen Rundfunks. „Über 20 Prozent der saarländischen Hausärzte sind 65 Jahre und älter. Das macht uns in der Versorgung Sorge“. Zudem litten viele Ärzte insgesamt im Saarland an Überlastung. Probleme mit fehlenden Fachärzten gebe es im Saarland eher nicht, sagt der KV-Vorsitzende. Ausnahme: Es fehle an Psychotherapeuten.