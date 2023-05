Olympische Sommerspiele 2024 Olympia in Paris: So macht das Saarland beim Riesen-Ereignis mit

Es laufen aber auch die Planungen dafür, dass die Menschen hier im Saarland olympische Momente erleben. Geplant werden derzeit unter anderem Feste, Vereinsschauen und Wettbewerbe. „Wir wollen insbesondere Kindern und Jugendlichen die Chance geben, Olympia kennenzulernen und sich von dem olympischen Geist anstecken zu lassen“, sagte Innen- und Sportminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag vor Journalisten, als er den derzeitigen Stand der Planungen vorgestellt hat. Vom 20. bis 22. Juni werden ,Jugend trainiert für Olympia & Paralympics’ erstmals in einem Landesentscheid zusammen geführt und gemeinsam mit dem Landessportverband (LSVS) in der Hermann Neuberger Sportschule organisiert. „Im nächsten Jahr wollen wir diesen Landesentscheid zur Tradition werden lassen“, sagte Jost. Unter dem Motto „Fit for Olympia - Fairplay for all“ ist eine inklusive Ferienfreizeit in den Sommerferien geplant, ebenfalls an der Hermann Neuberger Sportschule. Nach Möglichkeit soll die Ferienfreizeit im kommenden Jahr wiederholt werden.