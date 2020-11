Vorfall am Grenzübergang Goldene Bremm : Ermittlungen gegen Bundespolizisten eingestellt

Ein Screenshot aus der Überwachungskamera. Die Videosequenz warf die Frage auf, ob der Beamte unverhältnismäßig gehandelt hat. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In sozialen Medien und in Teilen der Politik hatte ein Polizei-Einsatz an der Goldenen Bremm für Empörung gesorgt. Ein Beamter hatte einen Franzosen, der auf deutscher Seite der damals geschlossenen Grenze seinen Lottoschein abgeben wollte, scheinbar unverhältnismäßg hart am Grenzübertritt gehindert. Nun hat die Staatsanwaltschaft entschieden.

Der Vorfall am Grenzübergang Goldene Bremm Anfang Juni, bei dem ein Bundespolizist einen Franzosen scheinbar gewaltsam am Grenzübertritt gehindert hat, hat für den Beamten keine strafrechtlichen Konsequenzen. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Danach hat sich der Verdacht der Nötigung nicht bestätigt.

Der Mann aus Stiring-Wendel hatte in einem Kiosk am Grenzübergang Goldene Bremm einen Lottoschein abgeben wollen, obwohl ein Grenzübertritt damals nur bei Vorliegen eines triftigen Grunds erlaubt war.

Der Franzose hatte sich der polizeilichen Kontrolle entzogen und mehrere Polizeiaufforderungen missachtet. Als die beteiligten Beamten deshalb gegen den Mann vorgingen, ließ sich dieser fallen – so die Darstellung der Bundespolizei.

Der Fall hatte damals große öffentliche Resonanz gefunden. Landtagsfraktionen forderten Aufklärung, in sozialen Netzwerken war von einem brutalen, ja skandalösen Polizei-Einsatz die Rede. Eine öffentlich gemachte Sequenz aus der Überwachungskamera des Kiosks warf in der Tat die Frage auf, ob der Bundespolizist unverhältnismäßig hart gegen den Mann vorgegangen war.

„Es ist gut, dass immer noch die Strafverfolgungsbehörden nach den Maßstäben des Rechts über Vorwürfe entscheiden und nicht soziale Medien oder vorlaute Politiker“, erklärte Sven Hüber, stellvertretender Vorsitzender der GdP für die Bundespolizei.

Er kritisierte Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU): „Vor allem die skandalisierende Stimmungsmache des Saarbrücker Oberbürgermeisters Conradt gegen unsere Beamten ist bei der Bundespolizei in unguter Erinnerung geblieben. Wer ohne Sachkenntnis anhand von Videoschnipseln öffentlich und vorschnell Stimmung gegen Einsatzbeamte macht, sollte jetzt auch die Größe zu einer Entschuldigung haben.“

Conradt hatte das Vorgehen der Bundespolizei damals harsch kritisiert. Nach Bekanntwerden des Vorfalls schrieb er an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der Vorfall werfe „auf die Arbeit der deutschen Bundespolizei ein denkbar schlechtes Licht“. „Ich bin empört und protestiere gegen diese Art, Kontrollen durchzuführen. Ich bitte Sie eingehend, die Ermittlungen schnellstmöglich zum Abschluss zu bringen und zum Vorgang aufzuklären. Sofern das Video die Berichterstattung bestätigt, bitte ich Sie, sich bei dem Mann im Namen der Bundesrepublik offiziell zu entschuldigen.“