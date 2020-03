Regionalverband: Das wäre unverhältnismäßig : Vorerst keine Absagen von Veranstaltungen im Saarland

Saarbrücken Große Veranstaltungen mit tausenden Besuchern stehen im Saarland erst einmal nicht vor dem Aus.

Jedenfalls gibt es im Regionalverband Saarbrücken, wo die meisten dieser Veranstaltungen – etwa in der Congresshalle oder in der Saarlandhalle stattfinden – aktuell keine Pläne, Veranstaltungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus abzusagen. Hintergrund ist die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen.

„Das Gesundheitsamt sieht nach aktueller Lage noch keine Notwendigkeit, eine Absage von Veranstaltungen zu verfügen“, sagte der Direktor des Regionalverbandes Saarbrücken, Peter Gillo (SPD) der „Saarbrücker Zeitung“. Die bekannten Infektionen im Saarland seien klar definierbar, der jeweilige Infektionskontakt bekannt, die Personen selbst in Quarantäne. „Die Lage wird mehrmals täglich neu beurteilt und kann sich auch schnell ändern. Aber derzeit erscheint eine Verfügung zur Absage von Veranstaltungen als unverhältnismäßig“, sagte Gillo.

Damit sind große Veranstaltungen im Regionalverband, auch Konzerte und Show in der Congresshalle und der Saarlandhalle wie „Holiday on Ice“, vorerst nicht von einer Absage bedroht. Die Anordnung, eine Veranstaltung zu untersagen, müsste von der jeweiligen Kommune kommen, nachdem das Gesundheitsamt einen solchen Schritt in fachlicher Hinsicht für notwendig erachtet.