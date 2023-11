Neue Debatte über Schuldenbremse Wie soll die gigantische klimafreundliche Transformation der Wirtschaft im Saarland finanziert werden?

Selbst Sozialdemokraten im Saarland, die nie viel von der Schuldenbremse hielten, sahen irgendwann ein, dass kein Weg mehr an ihr vorbei führt, wenn man selbst regieren will. „Ich kann das nun nicht mehr ändern“, sagte der damalige SPD-Landeschef Heiko Maas Ende 2011, „und ich bin mir angesichts dessen, was derzeit auf europäischer Ebene bezüglich Griechenland, Italien und welchen Ländern auch immer diskutiert wird, ziemlich sicher, dass es niemanden geben wird, der auch nur den Versuch starten wird, das Rad beim Thema Schuldenbremse zurückzudrehen.“