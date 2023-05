78 Millionen Euro mehr als geplant Steuerschätzung bringt fürs Land keine böse Überraschung

Die Steuerschätzung ergibt nach Angabe von Weizsäckers für das Saarland zudem Mehreinnahmen von etwa 127 Millionen Euro für 2024 beziehungsweise 197 Millionen Euro für 2025. Diese positive Entwicklung der Steuereinnahmen gleiche zwar erwartete Mehrausgaben etwa durch Tarifabschlüsse und sonstige Kostensteigerungen tendenziell aus. Es gebe aber keine neuen Spielräume, so von Weizsäcker. Immerhin könne man so den Doppelhaushalt 2024/25 „wie vorgesehen in den Leitplanken der mittelfristigen Finanzplanung“ steuern, so der Minister. „Eine klare Prioritätensetzung ist also weiterhin erforderlich, um Haushaltssolidität, Transformation und zukunftsfeste Investitionen miteinander in Einklang zu bringen“, sagte er.