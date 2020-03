Twitter-Beitrag über Flüchtlinge : Volksverhetzung? St. Wendeler Stadtratsmitglied vor Gericht

St. Wendel/Ottweiler Der ehemalige AfD-Politiker akzeptierte einen Strafbefehl des Amtsgerichts Ottweiler nicht. Nun kommt es erneut zum Prozess.

Wegen eines mutmaßlichen Twitter-Beitrags über Flüchtlinge muss sich der inzwischen parteilose St. Wendeler Stadtverordnete Carlos Mrosek am 19. März vor dem Amtsgericht Ottweiler verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Volksverhetzung und die öffentliche Aufforderung zu Straftaten vor. Mrosek soll am 10. Juli 2019 über das Twitter-Profil der AfD im Kreis St. Wendel folgende Sätze geschrieben haben: „Ich möchte meine Lebenszeit (=Arbeitszeit) und somit das Geld meiner Familie NICHT für die lebenslängliche (?) Beherbergung ausländischer Triebtäter einsetzen. Kastrieren und ins Meer werfen, das gesparte Geld dann den Opfern oder echten Flüchtlingen zugutekommen lassen.“

Als der Tweet öffentlich bekannt wurde, löschte die AfD St. Wendel ihn und distanzierte sich davon. Nach Angaben des Kreisvorsitzenden Edgar Huber kam Mrosek mit seinem Austritt aus der AfD einem Parteiausschluss zuvor. Die Staatsanwaltschaft beantragte am 13. Januar 2020 einen Strafbefehl über 4800 Euro (120 Tagessätze zu je 40 Euro), den das Amtsgericht Ottweiler kurz darauf erließ. Gegen den Strafbefehl legte der Kommunalpolitiker am 3. Februar Widerspruch ein, so dass es nun zur Hauptverhandlung kommt. Mrosek begründete den auf seiner Internetseite öffentlich zugänglich gemachten Widerspruch unter anderem damit, dass er nicht zu Gewalt gegen Flüchtlinge aufgerufen habe. Der Screenshot des Twitter-Eintrages sei ihm unbekannt, er wisse auch nicht, von wem er angefertigt worden sei. Sowohl die Quelle als auch die Echtheit seien anzuzweifeln.