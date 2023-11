Preisvergleich wirft Fragen auf Ist der Eintritt fürs Weltkulturerbe Völklinger Hütte zu hoch?

Völklingen · Immer mal wieder gab es hierzulande Kritik an den angeblich zu hohen Eintrittspreisen in die Völklinger Hütte. Nun sagt auch HolidayCheck: Das saarländische Weltkulturerbe liegt ganz oben im Preissegment. Aber was heißt das?

11.11.2023 , 12:15 Uhr

Wer für die Völklinger Hütte ein Ticket kauft, kann alles sehen, auch die großen Sonderausstellungen. Aktuell läuft „Der deutsche Film“. Foto: Thomas Wieck

Insgesamt 52 Unesco-Welterbe-Stätten gibt es in Deutschland, die annähernd 200 Denkmäler umfassen – immens beliebte Touristenziele, die auf vielen Internet-Reiseportalen auch bewertet werden. Nun hat sich HolidayCheck alle Weltkulturerbe-Standorte mal unter ökonomischem Aspekt angeschaut, hat einen großen Preisvergleich gemacht und festgestellt: Das Völklinger Weltkulturerbe liegt sehr weit oben auf der Ticketpreis-Liste.