Anhörung im Livestream : Virologe Hendrik Streeck als Corona-Experte beim Saar-Landtag

Saarbrücken Im Saarland zieht der Landtag nach einem Jahr Corona-Pandemie mit hochkarätigen Experten Bilanz. Bürger können die Anhörung am Mittwoch online verfolgen – nach Anmeldung.

Der Gesundheitsausschuss will von 9 bis 17 Uhr mit Fachleuten über das Infektionsgeschehen und die Impfkampagne sprechen, auch die Lage der Gesundheitsämter und der Altenheime in der Pandemie wird Thema sein. Daneben berichten Kinderschützer über die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche.

Auf der Liste der überregionalen Experten steht am Morgen der Bonner Virologe Hendrik Streeck. Fragen zur Corona-Impfung stellen die Abgeordneten an Sabine Wicker, die stellvertretende Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), und Klaus Hinterding, Vize-Präsident des Impfstoff-Herstellers Astrazeneca in Deutschland. In der Corona-Krise immer wieder zu Wort gemeldet hat sich Ute Teichert, die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, also den Medizinern in den Gesundheitsbehörden.