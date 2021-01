Standort-Entscheidung steht bevor : Vier mögliche Flächen für Neubau der Landesfeuerwehrschule

Saarbrücken Die Entscheidung über den neuen Standort steht bevor. Ein Kandidat hat wichtige Fürsprecher.

Die Entscheidung über den künftigen Standort der Landesfeuerwehrschule rückt näher. Das Saar-Innenministerium will die Bildungseinrichtung neu bauen lassen, weil der aktuelle Standort in Saarbrücken in die Jahre gekommen ist und an seine Kapazitätsgrenze stößt. Der Gebäudekomplex in der Nähe des Rastpfuhl-Krankenhauses kann nicht erweitert werden, weil er von der Feuerwache 2 der Berufsfeuerwehr, einer Schule und einem Stadion umschlossen ist.

Im ersten Quartal soll eine Standort-Entscheidung fallen, wie Innenminister Klaus Bouillon (CDU) der SZ auf Anfrage mitteilte. Von den 30 Flächen, die dem Ministerium angeboten wurden, kamen zehn in die engere Wahl. Im Rennen sind mittlerweile aber nur noch Flächen in Bexbach (nahe der städtischen Kompostierungs-Anlage), auf dem früheren Kraftwerks-Areal in Ensdorf, im Gewerbegebiet Am Zunderbaum in Homburg und am ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerk in Saarbrücken-Burbach. Bei diesen Standorten soll nun beispielsweise geprüft werden, ob noch Altlasten zu befürchten sind.