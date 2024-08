Regionaler Leitartikel Minister Jung muss Mut zeigen

Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) will mit seiner Krankenhausreform genau diese Qualität sicherstellen. Einige größere Klinikzentren sollen entsprechend ihrer Expertise komplexe Leistungen anbieten können, in der Fläche sind nach wie vor Krankenhäuser für die Basisversorgung vorgesehen. Gesundheitsminister Magnus Jung befürwortet den Plan. Er strebt im Saarland eine Spezialisierung und den Abbau von Doppelstrukturen an, ohne Kliniken schließen zu müssen. Eine Aufgabe, um die er nicht zu beneiden ist. Derzeit verhandelt der SPD-Minister mit Chefärzten, Klinikträgern und -verwaltungen. Natürlich geht es vor allem ums Geld. Welches Haus möchte schon sein bisheriges Leistungsspektrum zu Gunsten anderer reduzieren? Auch die Krankenkassen wollen ihre Interessen durchsetzen. Und nicht zu vergessen die Kommunalpolitiker der SPD, die ihren Einfluss in der Partei geltend machen, um das Krankenhaus im eigenen Wirkungskreis bestmöglich gegen alle Unbilden einer Reform zu schützen. Für Jung womöglich die größte Hürde auf dem Weg zum selbstgesetzten Ziel. Will er das erreichen, braucht er Mut, Durchsetzungskraft und den Rückhalt seiner Landesregierung.