„Krankenhaus-Report 2024“ der AOK Viele Herzinfarkte in Saar-Kliniken werden nicht optimal versorgt

Im Saarland werden zu viele Brustkrebs- und Herzinfarktpatienten in Krankenhäuser gebracht, in denen sie nicht optimal versorgt werden können. Das hat auch mehr Todesfälle zur Folge, wie der aktuelle „Krankenhaus-Report 2024“ der AOK zeigt. Fast jeder dritte Herzinfarkt im Saarland wurde 2022 demnach nicht optimal versorgt. Die Krankenkasse fordert daher, dass im Gesetz zur geplanten Klinikreform festgeschrieben wird, dass bestimmte Behandlungen nur in den Häusern durchgeführt werden dürfen, die dafür am besten geeignet sind.