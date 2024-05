„Krankenhaus-Report 2024“ der AOK Viele Herzinfarkte in Saar-Kliniken werden nicht optimal versorgt

In einer großen Studie, in die auch Daten aus dem Saarland eingeflossen sind, hat die AOK 2022 gezeigt, dass an Krebs erkrankte Menschen höhere Überlebenschancen haben, wenn sie sich in einer Klinik behandeln lassen, die dafür spezialisiert und nach den Vorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert ist. Bei Brustkrebs sinkt dadurch die Sterblichkeit um bis zu 20 Prozent. Der AOK-Report belegt zudem, dass auch viele Patienten mit Herzinfarkt im Saarland nicht optimal versorgt werden, weil sie in Kliniken ohne Herzkatheterlabor eingeliefert werden. Im Saarland war das im Jahr 2022 bei 950 der rund 3000 Herzinfarkt-Fälle der Fall (30 Prozent), in Rheinland-Pfalz bei 1300 der rund 9500 Herzinfarkte (13 Prozent).