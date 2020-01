Saarbrücken Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) lässt Regressforderungen gegen beauftragtes Ingenieurbüro prüfen.

Der ursprünglich bereits für Ende 2017 und dann mehrfach verschobene Start der Videoüberwachung am Saarbrücker Hauptbahnhof (Vorplatz, Saarbahn-Haltestelle und Europa-Galerie) und auch an der Johanneskirche lässt weiter auf sich warten. Beide Bereiche gelten als Kriminalitätsschwerpunkte in der Landeshauptstadt. Innenminister Klaus Bouillon (CDU) bestätigte jetzt Informationen unserer Zeitung, wonach erneut technische Probleme das Projekt verzögern. Der zuletzt genannte Termin Anfang Februar 2020 für den Testbetrieb ist nicht mehr zu halten. Der Minister und der leitende Polizeidirektor Ralf Stoll, der die Projektgruppe leitet, rechnen mit einer weiteren Verzögerung „um mindestens acht Wochen“ und mit bis zu 200 000 Euro Mehrkosten. Demnach soll das Gesamtbudget des Vorhabens auf mehr als 1,13 Millionen Euro steigen.

Bouillon ist über die erneute Verspätung verärgert: „Ich bin stocksauer.“ Er hat angeordnet, dass gegen ein beauftragtes Ingenieurbüro aus Rheinland-Pfalz Regressforderungen geprüft werden. Die Planer sollen erst Ende November 2019 nach einem Hinweis der Saarbahn GmbH auf Probleme bei der Stromversorgung der Kameras gestoßen sein. Bis dahin war angeblich auch von der Saarbahn ein normales Stromnetz (fünf Phasen) akzeptiert worden. Jetzt steht fest, zumindest für den Bereich der Saarbahn-Haltesstelle am Hauptbahnhof ist wegen der Hochspannungsleitungen eine besondere Stromversorgung, ein sogenanntes IT-Netz, notwendig. „Wir hätten mit der alten Lösung zwar Strom bekommen, aber keine Bilder“, sagt Projektchef Stoll. Eine so genannte „galvanische Trennung“ zwischen zwei Stromkreisen als besondere Absicherung sei unabdingbar. Aufwändige Umplanungen der gesamten Infrastruktur im Bereich des Hauptbahnhofs und der Europagalerie wurden notwendig. Jetzt sollen für den Bahnhofsvorplatz und die Europagalerie zwei normale Stromnetze und für die Bahnhaltestelle ein spezielles IT-Netz eingerichtet werden.

Für die Videoüberwachung (Hauptbahnhof und Johanniskirche) sind insgesamt 30 Kameras vorgesehen. Auf dem Bahnhofsvorplatz und an der Europagalerie werden die Kameras an zwei Masten positioniert. Die Bilder werden in der Polizeizentrale in der Mainzer Straße ausgewertet. Diese Kameras werden voraussichtlich bereits in den kommenden Wochen installiert. Ebenso werden Hinweisschilder auf die Videokontrolle aufgestellt.