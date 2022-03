Video sorgt für Aufsehen im Netz : TV-Moderator Jan Böhmermann macht sich über Ministerpräsident Hans lustig – auch SPD und Grüne üben Kritik

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes Foto: dpa/Kay Nietfeld

Update Saarbrücken Nachdem Saar-Ministerpräsident Tobias Hans am Dienstag ein Video zu den Rekordwerten an den Tankstellen veröffentlicht hat, platzt das Netz vor Spott über den Politiker. Neben der SPD und den Grünen im Saarland äußert sich am Dienstag sogar Jan Böhmermann.

Wenn man derzeit eine Tankstelle anfährt, ist die schlechte Laune quasi schon vorprogrammiert. Auch im Saarland müssen Autofahrer beim Tanken richtig tief in die Tasche greifen. Ein Ende scheint erst einmal nicht in Sicht. Auf den Wagen zu verzichten, ist für viele Menschen keine Alternative. Manche sind aufgrund langer Arbeitswege auf ihr Auto angewiesen.

Angesichts neuer Rekordwerte an den Tankstellen forderte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) bereits am gestrigen Montag eine sofortige Spritpreisbremse (die SZ berichtete). Einen Tag später wollte er in einem Video, das auf seinen Social-Media-Kanälen zu sehen ist, seine Forderungen offenbar noch einmal bekräftigen – in einem knapp 50-sekündigen Video. Aufgenommen vor einer Tankstelle.

Tobias Hans erntet Spott und Kritik im Netz

Gut gemeint, doch der Schuss ging nach hinten los. Denn kurz nach der Veröffentlichung des Videos hagelt es ziemlich viel Spott und Kritik im Netz. Darunter taucht auch ein prominenter Name auf. Satiriker Jan Böhmermann, der für seine Provokationen bekannt ist, reagiert prompt. Auf Twitter schreibt Böhmermann: „Warum trägt er keinen Helm und eine schusssichere Weste?“ In einem zweiten Tweet bezeichnet Böhmermann Hans als der „deutsche Zelensky“.

warum trägt er keinen helm und eine schusssichere weste? https://t.co/jUkLxTB1I7 — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) March 8, 2022

Ein anderer Twitter-Nutzer schreibt: „Tobias Hans hat sich gerade in unserem REWE vor dem Milchregal gefilmt, es fielen die Worte "Auch hier macht sich Vater Staat die Taschen voll!“

Und: „Freunde Freunde, mit diesem Tweet werden wir heute sehr viel Spaß haben. Besonders der Teil mit „nicht nur Geringverdiener“ wird ihm um die Ohren fliegen. #Hans #Spritpreisbremse“, schreibt ein anderer Twitter-Nutzer.

Auch SPD und Grüne äußern sich zu dem Video

Wenige Wochen vor dem Wahlkampf äußert sich am Dienstag natürlich auch die Konkurrenz von der Saar-SPD zu dem Video des Ministerpräsidenten. „Die Energiepreise müssen runter. Dafür sollten Ministerpräsidenten nicht mit der Staatskarosse vor Tankstellen demonstrieren, sondern Lösungen finden“, kritisierte Saar-SPD-Generalsekretär Christian Petry am Mittag.

Preistreiber sei nicht Berlin, sondern vor allem Putin. „In der Sache sind wir alle beisammen“, so Petry. Bei der SPD setze man sich deshalb für schnelle Entlastungen bei Benzinpreis und Heizkosten ein. Nichts erreiche man stattdessen durch „Überinszenierung im Wahlkampf“, teilte der SPD-Generalsekretär weiter mit. Man lade Tobias Hans daher ein, jetzt gemeinsam als Landesregierung zu handeln.

Zurückweisen müsse man allerdings, „dass Tobias Hans behauptet, Geringverdiener gehörten nicht zu den Fleißigen in unserer Gesellschaft. Das geht so nicht“, kritisierte Petry abschließend in seinem Statement.