Wie viel weniger Autoverkehr will die Landesregierung wirklich? Verwirrung um Zahlen zur geplanten Verkehrswende im Saarland

Das saarländische Verkehrsministerium hat einem Bericht unserer Zeitung vom Dienstag widersprochen, dass es den Plan verfolge, den motorisierten Individualverkehr bis 2030 um 40 Prozent reduzieren zu wollen. Wie das Ministerium erst am Mittwoch mitteilte, sei geplant, den Anteil des Autoverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen bis 2030 nur um rund 27 Prozent zu reduzieren. Der Grund für die Zahlenverwirrung: Im Anfang Juli veröffentlichten Entwurf des saarländischen Klimaschutzkonzeptes, der auch das umstrittene Verkehrskonzept beinhaltet, hatte die Landesregierung nur eine einzige Zahl schriftlich festgehalten: Man wolle, so heißt es da, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs am Gesamtverkehr auf 40 Prozent des heutigen Niveaus reduzieren – jedoch keine Angabe dazu, wie hoch der Anteil der Autofahrer im Saarland derzeit eigentlich ist. Warum im Verkehrskonzept des Landes keine Bezugsgröße genannt wird, die Aufschluss geben würde über die notwendige Kraftanstrengung, bleibt bisher ohne Begründung.