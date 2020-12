Ansturm auf Apotheken : Kostenlose FFP2-Masken frühestens ab 15. Dezember

Saarbrücken Auch im Saarland sollen alle Risikogruppen Zugang zu kostenlosen beziehungsweise vergünstigten FFP2-Masken bekommen. Die Apotheker appellieren an die Patienten, „etwas Geduld zu haben und nicht alle am ersten Tag die Apotheken zu stürmen“.

Die Apotheken verteilen frühestens ab Dienstag, 15. Dezember, jeweils drei kostenlose FFP2-Schutzmasken an Risikopatienten. Darauf weist Manfred Saar, Präsident der Apothekerkammer des Saarlandes, hin. Patienten haben demnach bis zum 31. Dezember Zeit, sich die Maske abzuholen. Voraussetzung für den Start der Verteilung ist aber, dass die entsprechende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums in Kraft gesetzt sei. Damit sei nach Angaben der Apothekerkammer des Saarlandes nicht vor nächster Woche zu rechnen.

„Logistisch ist es eine Herkulesaufgabe, 27 Millionen Patienten noch bis Jahresende mit jeweils drei FFP2-Masken zu versorgen“, teilte Saar weiter mit. Die Apotheker appellieren an die Patienten, „etwas Geduld zu haben und nicht alle am ersten Tag die Apotheken zu stürmen“. Der Präsident der Apothekerkammer des Saarlandes rief außerdem dazu auf, dass jeder Patient seine Stammapotheke aufsuchen solle.

Mit einer „Verordnung zum Anspruch auf Schutzmasken zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2“ sollen alle Risikogruppen Zugang zu kostenlosen beziehungsweise vergünstigten FFP2-Masken bekommen. In einem ersten Schritt ist vorgesehen, dass sich über 60-Jährige sowie Menschen mit Vorerkrankungen oder Risikoschwangerschaften drei kostenlose Masken in der Apotheke abholen können. Allein die Ankündigung einer solchen Verordnung habe bereits am Donnerstag zu einem enormen Andrang in allen saarländischen Apotheken geführt.