„Das ist die letzte Möglichkeit“ : Keine Verschärfung der Corona-Regeln im Saarland: Gesundheitsminister Jung mit eindringlichem Appell

Zuletzt hat sich die Corona-Lage im Saarland weiter zugespitzt. Eine Verschärfung der Verordnung wird es dennoch vorerst nicht geben. Vielmehr appellierte Gesundheitsminister Dr. Magnus Jung an die Bürger.

„Alarmierende Meldungen aus der Krankenhauslandschaft“ im Saarland machen „eine Neubewertung der Lage notwendig“, sagte Regierungssprecher Julian Lange am Dienstagmittag nach der Sitzung des Ministerrats vor Journalisten. Keine 24 Stunden später war es dann soweit: Gesundheitsminister Dr. Magnus Jung lud zur Pressekonferenz und präsentierte im Beisein einer Corona-Expertenrunde die Ergebnisse der Beratungen.

Corona-Verordnung im Saarland: Maskenpflicht, Test & Co. – neue Regeln im Überblick

„Die Corona-Verordnung werden wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verändern, sondern ausschöpfen, was unterhalb möglich ist. Das ist die letzte Möglichkeit, bevor wir Maßnahmen über die Verordnung ergreifen müssten“, so Minister Jung. Man wolle das Geschehen weiterhin beobachten und entsprechend reagieren.

„Sollten wir die Entwicklung nicht aufhalten können, müssen wir auch über weitere Maßnahmen nachdenken, zum Beispiel Maskenpflichten in gesellschaftlichen Teilbereichen, etwa im Einzelhandel“, betonte Minister Jung. Bis dahin setzt die Landesregierung auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung und ruft die Bürger zur Befolgung folgender Maßnahmen auf:

Corona-Lage im Saarland verschärft sich – trotzdem: Anpassung der Verordnung schwierig

Der Regionalverband Saarbrücken hat am Mittwoch mit einem Wert von 1246,0 die niedrigste Coronavirus-Inzidenz im Saarland. Die höchste weist der Landkreis Merzig-Wadern (2337,9) auf. Aber auch die Hospitalisierungsrate steigt seit Tagen an. Während der wichtige Kennwert Anfang September noch bei 5,7 lag – kletterte er bis Dienstag auf 31,46. Die Rate gibt die Zahl der Corona-Krankenhauseinweisungen im Saarland pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage an.