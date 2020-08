Nach Beschwerden über dichtes Gedränge : Reisebusse sollen jetzt zu Schulbussen werden

Vor und in zahlreichen Schulbussen wie hier in Völklingen kommt es seit dem Beginn des Schuljahres zu dichtem Gedränge. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Saarwellingen Wegen Corona will die Verkehrsministerin auf die Schnelle bis zu 100 zusätzliche Busse organisieren – auch aus der Reisebranche.

Bei der Firma Lambert-Reisen in Schwarzenholz stehen derzeit zehn der 17 markant gelben „Sunshine Busse“ auf dem Betriebsgelände herum – sie sind abgemeldet, die Reisebranche liegt wegen Corona am Boden. Da kam die Anfrage aus dem saarländischen Verkehrsministerium, ob das Unternehmen freie Busse nicht für den Schüler-Transport zur Verfügung stellen könne, gerade recht. „Grundsätzlich ist das eine gute Idee, für beide Seiten eine Win-win-Situation“, sagt Geschäftsführerin Ines Lambert.

Und so werden Schüler im Landkreis Saarlouis bald vermutlich in Reisebussen mit bequemen Vier-Sterne-Sitzen, großzügigem Sitzabstand und Bordtoilette zur Schule chauffiert werden. „Für die Schüler ist das richtig komfortabel“, sagt Ines Lambert.

Ihr Unternehmen ist nicht das einzige, das die Anfrage aus dem Verkehrsministerium erhalten hat. Ministerin Anke Rehlinger (SPD) will in einem ersten Schritt bis zu 100 zusätzliche Busse auf die Straße bringen, um die Lage zu entspannen. Unter Eltern und Schülern hatte sich in der ersten Schulwoche nach den Ferien ein wahrer Proteststurm gebildet. Kein Wunder, so der Tenor, wenn Schüler sich bei diesem Gedränge mit Corona anstecken und bald wieder ganze Schulen geschlossen werden müssen.