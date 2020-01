Personal für den Inlandsnachrichtendienst : Saarländischer Sonderweg beim Verfassungsschutz

Saarbrücken Der Bund und andere Bundesländer haben den Nachrichtendienst angesichts neuer Sicherheitsbedrohungen deutlich aufgestockt – das Saarland nicht.

Der Bund hat die Stellenzahl bei seinem Bundesamt für Verfassungsschutz seit 2015 von 2813 auf 3505 aufgestockt, wie ein Sprecher auf Anfrage erklärte. Im Dezember hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) der Behörde weitere 300 Stellen zur Bekämpfung des Rechtsterrorismus versprochen – insgesamt also ein Plus um 35 Prozent.

Ähnlich sieht es in den meisten Bundesländern aus, wie Recherchen der SZ in den Stellenplänen der Haushalte und den Verfassungsschutzberichten ergaben. Die großen Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen (plus 33 Prozent), Hessen (plus 32 Prozent) und Bayern (plus 25 Prozent) haben zahlreiche neue Stellen geschaffen. Auch das Nachbarland Rheinland-Pfalz hat seinen Verfassungsschutz um 20 Prozent aufgestockt, selbst das arme Bremen baute seinen Nachrichtendienst deutlich aus (plus 28 Prozent).