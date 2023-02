Tarifstreit : Warnstreiks treffen heute abermals das Saarland – Wo Türen geschlossen bleiben

Saarbrücken Verdi ruft erneut Beschäftigte im Öffentlichen Dienst zum Warnstreik auf. Am heutigen Dienstag sind abermals Bereiche im Saarland davon betroffen. Und es soll nicht der letzte Streik in der Region sein.

Am heutigen Dienstag, 28. Februar, soll es dadurch zu Einschränkungen bei Behörden und anderen öffentlichen Dienstleistungen kommen, kündigt Verdi an. Und im Laufe der Woche seien von Ausständen weitere Bereiche in der Region betroffen.

Warnstreik im Saarland: Diese Bereiche sind betroffen

Am Vormittag soll es in Saarbrücken zu einem Protestzug kommen. Dieser startet um 9 Uhr vor dem Gewerkschaftshaus.

Weitere Streiks noch in dieser Woche

Bei diesem Streik soll es diese Woche aber nicht bleiben. Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) in der Landeshauptstadt sei nach Verdi-Angaben Donnerstag/Freitag, 2./3. März, betroffen. Auch in Baubetriebshöfen werde zu Warnstreiks aufgerufen.

Erhebliche Einschränkungen hatte es zuletzt in kommunalen Kliniken und an Flughäfen bundesweit gegeben, so auch im Saarland. Im März sollen zudem Kindertagesstätten betroffen sein, bevor es zurück an den Verhandlungstisch geht.