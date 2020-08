Pflegekräfte in Homburg : Verdi greift Uniklinik wegen ausstehender Pflege-Boni an

Saarbrücken/Homburg Die Gewerkschaft Verdi wirft der Uniklinik Homburg vor, den Pflegekräften die versprochenen Zuschüsse für Mehrarbeit in der Corona-Krise nicht auszuzahlen beziehungsweise bereits gezahlte Zulagen für das Arbeiten auf der Intensivstation oder auch für das kurzfristige Einspringen wieder eingezogen zu haben.

Dabei seien bei diesem „hypothetischen Vorgehen“, wie Hutmacher es nennt, die Pflegekräfte auf Wunsch des Arbeitgebers entweder von den üblichen Arbeitszeiten abgewichen, oder seien durch Versetzung in einen anderen Zyklus gekommen. Auch erhielten Beschäftigte, die zu Beginn der Krise zur Absicherung der Versorgung aus ihrem Frei zurückkommen mussten, nicht die versprochene Prämie. Auch die Zulage für das Arbeiten auf der Intensivstation würde verweigert. Die Wechselschichtzulage in Höhe von 105 Euro soll als finanzieller Ausgleich für die Einwirkung auf den Lebensrhythmus dienen. Erforderlich sei ein Einsatz in allen Schichtarten, nicht aber „rund um die Uhr wie tarifwidrig und entgegen den bekannten Urteilen der Gerichte behauptet“. Der Lebensrhythmus sei weiterhin gestört gewesen, da in allen Schichten gearbeitet wurde, was für die Bewertung maßgeblich ist, argumentiert Hutmacher.