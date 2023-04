„Habecks Heiz-Gesetz“ Verbot neuer Öl- und Gasheizungen: Saar-Minister fordert „umfassende soziale Abfederung“

Gedacht ist hier unter anderem an einen klimafreundlichen Ersatz des Baustoffs Beton oder auch an „einfaches Bauen“ mithilfe serieller Vorfertigung, Modulweise und funktioneller Planung. Für Bauten, die in derselben Ausführung an mehreren Stellen errichtet werden können, sollen dann keine komplett neuen Genehmigungen notwendig sein.