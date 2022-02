Krieg in der Ukraine : Rehlinger ruft Schröder zur Niederlegung seiner Geschäftsmandate auf

Im Zuge der andauernden russischen Invasion in die Ukraine hat Anke Rehlinger (SPD) den Altkanzler Gerhard Schröder dazu aufgefordert, seine Mandate niederzulegen. Schröder sei „ein Lobbyist, bezahlt von einem unberechenbaren Aggressor“, kritisierte Rehlinger auf Twitter.

Auf Twitter formulierte es Rehlinger so: „Gerhard Schröder ist ein Lobbyist, bezahlt von einem unberechenbaren Aggressor Putin. Er sollte schnellstmöglich den von Putin begonnenen Angriffskrieg in der Ukraine zum Anlass nehmen und seine Mandate in russischen Staatskonzernen niederlegen.“ Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt.