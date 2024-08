Pro Schüler Kosten von zirka 450 Euro jährlich Schulbuchausleihe wird immer teurer – kinderreiche Familien fordern Lernmittelfreiheit

Saarbrücken · Die Schulbuchausleihe ist auch in diesem Jahr wieder teurer geworden. Der Verband kinderreicher Familien beklagt die hohen Kosten und fordert die Lernmittelfreiheit auch für das Saarland – so wie es sie in vielen Bundesländern gibt. Was sagt das Bildungsministerium?

17.08.2024 , 08:11 Uhr

Schulbücher und digitale Medien für den Unterricht sind teuer. Die Leihentgelte sind auch in diesem wieder gestiegen. Das strapaziert so manches Familienbudget, besonders wenn viele Schulkinder zu versorgen sind. Foto: dpa/dpaweb/A3528 Armin Weigel