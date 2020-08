Veranstalter in der Krise : Ministerium hofft auf Hilfen vom Bund für die Veranstalter

Saarbrücken Das jüngste Treffen von Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke mit der Veranstaltungswirtschaft Anfang August bewertet das Ministerium als „sehr fruchtbar“.

Zudem hat Rehlinger in ihrem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ein Sonderprogramm für die deutsche Veranstaltungswirtschaft vorgeschlagen – in Anlehnung an das Förderprogramm für die Reisebus-Branche, das unter anderem Vorleistungskosten übernimmt. „Die Wirtschaftsminister der Länder haben wiederholt von der Bundesregierung eingefordert, eine Lösung abseits fixer Betriebskosten vorzuschlagen – etwa Pauschalen für Lebenshaltungskosten oder den Unternehmerlohn. Darauf ist das Bundeswirtschaftsministerium leider auch bei den derzeit aktuellen Überbrückungshilfen nicht eingegangen“, teilt ein Ministeriumssprecher mit. Eine landesseitige Ergänzung für den Unternehmerlohn sei nicht geplant.