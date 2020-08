Kritik am Konzept der Landesregierung : Sozialverband VdK bezeichnet Konzept zum Schulstart als „abenteuerlich“

Saarbrücken Der Sozialverband VdK lässt kein gutes Haar am Konzept der Landesregierung zum Schulstart. Besonders die fehlende Maskenpflicht im Unterricht sei kritikwürdig.

Am kommenden Montag geht für saarländische Schüler der Ernst des Lebens wieder los. Die Landesregierung, insbesondere das Bildungsministerium unter Christine Steichert-Clivot (SPD), hat hierfür einen Fahrplan zur Rückkehr in den Schulalltag erstellt. Dieser sieht vor, auf Masken im Unterricht zu verzichten, auf den Schulfluren und in den Pausen sind sie jedoch Pflicht.

Daran entzündet sich die Kritk des Sozialverbands VdK. In einer Pressemitteilung spricht dessen Landesgeschäftsführer Peter Springborn von einem „Experiment an Kindern und Lehrern“. Es sei unverantwortlich, so zu tun, als gäbe es Corona nicht mehr. Es gehe sowohl um die Gesundheit von Schülern und Lehrern als auch um das Thema Bildungsgerechtigkeit. „An den saarländischen Schulen soll offenbar ein weitgehender Normalbetrieb ohne Abstand und ohne Masken vorgegaukelt werden. Zu was das führt, kann man gerade in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein beobachten“, sagt Springborn. Dort mussten schon wenige Tage nach den Sommerferien Schulen wegen Corona-Ausbrüchen wieder geschlossen werden.