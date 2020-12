Untreueprozess gegen Homburger Oberbürgermeister : Schneidewind auch im neuen Jahr noch auf der Anklagebank

Saarbrücken Der Untreueprozess gegen den suspendierten Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) beschäftigt das Saarbrücker Landgericht auch noch im nächsten Jahr. Zum Ende des zweiten Prozesstages am Dienstag gab die fünfte Strafkammer weitere Verhandlungstermine bekannt, einer davon liegt im Januar.

Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) das erste Urteil gegen Schneidewind in der Detektiv-Affäre weitgehend aufgehoben hatte, rollt das Landgericht den Prozess neu auf. Dabei läuft nicht alles nach Plan. Den früheren Leiter des Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt Homburg, der als Schlüsselzeuge gilt, konnte die Kammer am Montag nicht als Zeugen hören. Er befindet sich derzeit in Corona-Quarantäne.

Der Beamte suchte für Schneidewind die Detektive, die einer angeblichen „Holzmafia“ beim städtischen Baubetriebshof auf die Schliche kommen sollten – und am Ende eine Rechnung über rund 330 000 Euro präsentierten. Schneidewind soll sich, so das Landgericht im ersten Prozess, der schweren Untreue schuldig gemacht haben. Ohne den Stadtrat durfte er über höchstens 25 000 Euro verfügen. War ihm gleich bewusst, dass die Kosten höher ausfallen würden? Davon ging das Gericht aus, doch der BGH fand die Beweiswürdigung „lückenhaft“. In der Neuauflage geht es auch darum, weshalb Schneidewind nicht die Notbremse zog, als sich sechsstellige Kosten abzeichneten. Und ob die Observation von Mitarbeitern einen Nutzen hatte.

Offen blieb auch am Dienstag, wie die Richterinnen mit den Befangenheitsanträgen der Staatsanwaltschaft umgehen werden. Oberstaatsanwalt Peter Thome hat Bedenken gegen eine Schöffin, Maria Vermeulen, und Alexandra Schepke-Benyoucef, die Vorsitzende Richterin, angemeldet. Vermeulen ist selbst Bürgermeisterin, im Mandelbachtal, außerdem gehört sie wie Schneidewind dem SPD-Kreisverband Saarpfalz an (wir berichteten). Schepke-Benyoucef und eine weiteren Richterin sollen vor dem Prozessauftakt nicht schriftlich festgehalten haben, dass sie Zweifel an der bisherigen Linie des Landgerichts haben, das bei Schneidewind einen Vorsatz festgestellt hatte. Über das Ablehnungsgesuch wird laut Gerichtssprecherin Christiane Schmitt voraussichtlich Anfang nächster Woche entschieden, in jedem Fall vor dem nächsten Prozesstermin am 17. Dezember.

Die Verteidigung wurde am Dienstag nicht müde, den Amtsvorgänger von Schneidewind ins Spiel zu bringen. Ex-Oberbürgermeister Karlheinz Schöner (CDU) war 2019 vom Landgericht zu einer Bewährungsstrafe wegen Untreue und Vorteilsnahme verurteilt worden. Die teure Detektivarbeit soll den Anstoß zu seiner Strafverfolgung gegeben haben. Ob das Gericht dem folgt? Eine der jetzigen Richterinnen war auch im Schöner-Prozess dabei.