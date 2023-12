Statistisches Landesamt verrechnet sich Unterschied von 10 Millionen Tonnen – massiver Fehler bei Berechnung von CO₂-Ausstoß im Saarland

Der CO₂-Ausstoß im Saarland liegt um zehn Millionen Tonnen niedriger als in den letzten Jahren von der Landesregierung angenommen. Das teilte am Dienstag das Statistische Landesamt des Saarlandes nach einer monatelangen Überprüfung der CO₂-Bilanz für das Jahr 2020 mit. Zuvor hatte das Landesamt den Treibhausgas-Ausstoß im Saarland für das Jahr 2020 fälschlicherweise mit 21,8 Millionen Tonnen beziffert. Die tatsächlichen Emissionen sollen nun bei 11,7 Millionen Tonnen, also nur fast halb so hoch, liegen.