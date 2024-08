Von der Architektin bis zum Hotelier Saarländische Unternehmer berichten: So massiv bremst die Bürokratie uns im Alltag aus

Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin im Saarland kann eine eigene Geschichte erzählen: über unnötige Regulierungen und unsinnige bürokratische Vorschriften. „Noch nie war der laufende Erfüllungsaufwand so hoch wie heute“, hat der Nationale Normenkontrollrat in seinem Jahresbericht 2023 festgestellt. Wirtschaftsverbände klagen auch im Saarland, dass die Bürokratie das Hemmnis Nummer eins sei. Bundes- und Landesregierung haben inzwischen Initiativen ergriffen – ob’s reicht? In der SZ beschreiben eine Architektin, ein Hotelier, zwei Unternehmensgründer, eine Landwirtin und ein Arzt, wie Bürokratie sie im Alltag behindert.