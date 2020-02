Universität des Saarlandes wegen Glücksspiel-Werbung in der Kritik

Die Saar-Uni steht wegen Werbung auf ihrer Homepage in der Kritik. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Nach einem Medienbericht über fragwürdige Werbung auf ihrer offiziellen Homepage gerät die Universität des Saarlandes unter Druck. Wurden Studierende über Links zu Wettanbietern gelockt? Dafür sprechen auch Recherchen unserer Zeitung.

„Viele Studierende stehen vor demselben Problem: Wo soll ich in der Zeit des Studiums wohnen?“ Das konnte lesen, wer im vergangenen Jahr auf der Homepage der Saar-Uni auf „Aktuelles“ klickte. Am Fuß der Webseite waren damals „Informationen von externen Partnern“ platziert – optisch kaum zu unterscheiden von den offiziellen Mitteilungen der Hochschule.

Auch die schwierige Frage nach der passenden Unterkunft fand sich an dieser Stelle. Einfacher sei die Wahl der „richtigen Matratze“, lautete die überraschende Antwort: „Die Taschenfederkernmatratze von AM Qualitätsmatratzen hat sich in den letzten Jahren als sehr beliebt bei Studenten herausgestellt, da sie tolle Qualität und einen niedrigen Preis bietet.“