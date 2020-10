Corona-Regeln verschärft : Saar-Uni verhängt Maskenpflicht auch im Freien

Saarbrücken Die Uni und die HTW verschärfen ihre Corona-Regeln .

Die Saar-Universität und die Hochschule für Technik und Wirtschaft verschärfen zum Start des Wintersemesters am Montag wegen der steigenden Infektionszahlen ihre Pandemie-Regeln. So gilt an allen Standorten eine erweiterte Maskenpflicht. Mitarbeiter, Dozenten und Studierende müssen den Mund-Nasenschutz nicht mehr nur in den Gebäuden und Lehveranstaltungen, sondern auch auf dem Außengelände tragen. Mit wenigen Ausnahmen sollen Lehrveranstaltung nur noch digital angeboten werden.