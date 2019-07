Missbrauchsskandal in Homburg : Uniklinik informierte Behörden nicht über Verdacht

Missbrauchsskandal in Homburg

Saarbrücken/Homburg Laut Gesetz hätte sie sich an das Gesundheitsministerium und das Landessozialamt wenden müssen – das unterblieb angeblich.

Der mutmaßliche Missbrauchsskandal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Homburg wirft immer mehr Fragen auf. Nach SZ-Informationen kam die Uniklinik nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Jahr 2014 ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht nach, die Krankenhausaufsicht im Gesundheitsministerium und das für die ärztlichen Approbationen zuständige Landesamt für Soziales zu informieren.

Das Saarländische Krankenhausgesetz schreibt vor, dass „bei begründetem Verdacht auf einen Verstoß gegen Berufspflichten der Ärztinnen und Ärzte“ die Krankenhausaufsicht, das Landesamt und die Ärztekammer „unterrichtet“ werden müssen. Die Ärztekammer des Saarlandes wurde im Dezember 2014 über den Verdacht gegen den Assistenzarzt informiert, der seit 2010 an der Uniklinik arbeitete und Kinder sexuell missbraucht haben soll – sie riet nach eigenen Angaben dringend zu sofortiger Strafanzeige und arbeitsrechtlichen Schritten. Allerdings: Weil der Arzt damals bereits in Kaiserslautern arbeitete, waren die zu benachrichtigenden Kammern laut Saar-Ärztekammer diejenigen in Rheinland-Pfalz.